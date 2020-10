Antigen-Tests: Was die "Superspreader-Filter" können

Es war – wieder einmal – ein Rekordwert: 1.346 Corona-Neuinfektionen wurden Mittwochvormittag für die vergangenen 24 Stunden gemeldet. Fast 17.000 PCR-Tests wurden durchgeführt. Ein rasches Erkennen hochinfektiöser Personen sollen jetzt zumindest verstärkt auch Antigen-Tests ermöglichen:

Das Gesundheitsministerium empfiehlt in seiner neuen Teststrategie dieses Verfahren (ein Ergebnis liegt innerhalb von 15 bis 30 Minuten vor) nun in Spitalsambulanzen und bei Hausärzten bei Personen mit Covid-19-Symptomen. Auch in Schulen sowie Alten- und Pflegeheimen soll es zur schnellen Abklärung von Verdachtsfällen eingesetzt werden.

In Wien 23 und in Mödling etwa bieten medizinische Testcenter dieses Nachweisverfahren für Mitarbeiter von Firmen an. Die Tiroler Wirtschaftskammer eröffnet Montag eine Screening-Station.