Test-Strategie: Start der Antigen-Tests in Österreich

Die schnellen Antigen-Tests, die zum Beispiel schon probeweise in Wien zum Einsatz kamen, sind nun auch in der überarbeiteten Version der "Österreichischen Teststrategie SARS-CoV-2" enthalten.

Die Anwendungsgebiete umfassen Tests von symptomatischen Personen bei Hausarztpraxen, in Spitalsambulanzen, in Schulen sowie in Alters- und Pflegeheimen, berichtete das Gesundheitsministerium gegenüber der APA am Dienstag. Den herkömmlichen PCR-Test ersetzen diese Tests jedoch nicht.

"Positive Antigentests gelten als Covid-19-Verdachtsfall und müssen unverzüglich an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet werden. Bis auf Weiteres müssen positive Ergebnisse von Antigentests mittels PCR-Test bestätigt werden", stellte das Ministerium klar - oder bei negativem PCR-Test widerrufen.

Für die Probennahme ist ein Nasen-Rachen-Abstrich notwendig, eine Laborauswertung entfällt. Für eine korrekte Interpretation sollten diese Tests zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausschließlich unter ärztlicher Supervision durchgeführt werden - insbesondere wenn die Personen Covid-19 verdächtige Symptome aufweisen.

Antigen-Tests stellen deshalb eine Ergänzung dar, da sie den direkten Nachweis viraler Antigene innerhalb eines kurzen Zeitraums von 15 bis 30 Minuten bieten - drei bis vier Stunden braucht es hingegen beim PCR-Test.

Antigen-Test ist kein Antikörper-Test