Corona-Impfstoff: Wer ihn in Österreich als Erster bekommen soll

Zwar sei die Impfstrategie – wer wann geimpft wird – noch nicht ganz fertig, erklärte Auer: „Weil wir ja noch nicht wissen, welcher Impfstoff zur Verfügung stehen wird und in welchen Bevölkerungsgruppen er eingesetzt werden kann. Aber wir wollen dort beginnen zu impfen, wo das größte Risiko besteht, an Covid-19 zu erkranken und zu sterben, und das ist die ältere Bevölkerung.“ Darüber hinaus solle dort geimpft werden, „wo durch systemischen Kontakt auch Risiken entstehen, dass diese Systeme zusammenbrechen können – das ist in erster Linie das Gesundheitssystem, aber auch alle Bereiche der kritischen Infrastruktur, Lehrer und Polizisten etwa.Aber an erster Stelle sollen jene geimpft werden, deren Sterberisiko am größten ist.“