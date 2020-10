Coronavirus: Gibt es wirklich ein Post-Covid-Syndrom?

Dass kritisch kranke Menschen oft über einen längeren Zeitraum nach ihrer Spitalsentlassung noch funktionelle Einschränkungen erleben, in vielen Fällen sogar über mehrere Jahre, sei nicht neu, sagt Lamprecht. Dies sei auch 2003 nach der SARS-Pandemie aufgefallen: Immer wieder hatten Menschen auch Monate und Jahre nach der Infektion mit dem Virus noch gesundheitliche Probleme. In einer Untersuchung, für die SARS-Überlebende aus Hong Kong vier Jahre nach der Infektion befragt wurden, gaben 40 Prozent an, noch immer unter Fatigue zu leiden. In einer anderen Untersuchung klagen ehemalige SARS-1-Patienten über diffuse Muskelschmerzen, Schwäche, Depressionen und nicht erholsamen Schlaf.

Doch die Krankheitsverläufe bei SARS-1 seien vielfach noch viel schwerer gewesen als jetzt bei Covid-19 , deshalb hoffe man, dass derartige Folgesymptome diesmal nicht so lange anhalten: "Unsere Nachkontrollen nach drei oder sechs Monaten habe eine nahezu vollständige Normalisierung der Lungenfunktion gezeigt", sagte Lamprecht. "Ich gehe davon aus, dass der überwiegende Teil der Patienten eine vollständige Genesung zeigen wird."

Woher die Müdigkeit kommt

Veränderungen des Stoffwechsels und des Hormonhaushalts - und damit einhergehende Veränderungen der Hirnfunktion - scheinen ebenso eine Rolle zu spielen wie Entzündungsbotenstoffe, die sich gegen den eigenen Körper richten. "Studien deuten darauf hin, dass es den Zellen ihrer Körper schwerer fällt als denen von Gesunden, Energie aus verschiedenen Quellen zu gewinnen" - ein wenig so, als würde sich der Körper im Winterschlaf befinden.

Auch Veränderungen im Hormonspiegel haben offenbar einen Einfluss: Das Niveau von Stresshormonen ist bei Covid-19 erniedrigt. Das Stresshormon Cortisol ist aber der Gegenspieler des "Schlafhormons Melatonin", der niedrige Cortisolspiegel könne die Erschöpfung begünstigen. Und der könnte auch dazu beitragen, dass die Entzündungsreaktionen so ungehindert und überschießend verlaufen können.

Eine umfassende Rehabilitation könne aber in vielen Fällen eine vollständige funktionelle Wiederherstellung und eine Rückkehr in ein Leben ohne Corona ermöglichen.

Warum Kinder wenige Neuinfektionen verursachen

Neue Erkenntnisse gibt es auch zum Thema Kinder und Coronavirus. So wird auf dem Lungenfachärzte-Kongress auch diskutiert, warum Kinder seltener infiziert werden, warum sie seltener Symptome haben und diese auch milder sind, wie Ernst Eber, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP), sagte. Nach neuen Daten gehören nur knapp acht Prozent aller bisher mit SARS-CoV-2 infizierten Personen in Österreich der Altersgruppe 0-14 Jahre an, lediglich 1,5 Prozent waren unter fünf Jahre alt. Von mehr als 4000 Kindern und Jugendlichen mussten bisher nur knapp ein Prozent stationär behandelt werden, eine Minderheit davon auf der Intensivstation.

Diskutiert werden dafür mehrere Ursachen: Kinder haben an der Oberfläche von Zellen weniger von jenen Rezeptoren, die das Virus verwendet, um in die Zellen eindringen zu können. Am wenigsten dieser Rezeptoren gibt es bei Kindern unter zehn Jahren.