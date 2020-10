Wirken Corona-Impfstoffe auch gegen die neue Virus-Mutation?

Neutralisation hat bei allen Virus-Arten funktioniert

„Die Neutralisationstiter für die G614-Variante unterschieden sich nicht signifikant von denen für die Isolate mit den D614-Varianten“, so die Forscher.

„Das sind gute Nachrichten für die hunderte Impfstoffe, die zurzeit in der Entwicklung sind“, erklärt McAuleys Kollege Seshadri Vasan. „Denn die Mehrheit dieser Vakzinen zielt auf das Spike-Protein.“

Die Mutation liege zudem in einer tiefen Furche des Spike-Proteins, die von einer Zuckeranlagerung auch noch verdeckt werde. Die Antikörper passen also nach wie vor auf die mutierte Covid-Form.

