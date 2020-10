Warum es ohne Forschung keinen Weg aus der Krise gibt

Warum ist Grundlagenwissenschaft so wichtig?

Wagner: Sie ist Voraussetzung für neue Anwendungen. Lange haben es viele als „exotisch“ betrachtet, dass wir Technologien entwickelt haben, um Bakterien in Böden, Seen oder Meeren zu analysieren. Vor einigen Jahren hat man dann die Bedeutung des Mikrobioms – der Gesamtheit der Mikroorganismen – im Darm für unsere Gesundheit entdeckt. Seither boomt die Mikrobiomforschung. Das war nur deshalb so rasch möglich, weil für diesen neuen Forschungszweig Methoden für die Analyse solcher mikrobiellen Lebensgemeinschaften herangezogen werden konnten, die wir über Jahrzehnte mit unserer „exotischen Forschung“ aufgebaut haben. Es ist also wichtig, einfach gute Wissenschaft fördern, auf die Qualität zu achten, aber nicht zu steuern, in welche Richtung geforscht wird.

Tockner: Am schnellsten kommen wir aus der Krise, wenn wir in Spitzenwissenschaft investieren. Und so sind wir dann auch am besten auf die nächste Krise vorbereitet.