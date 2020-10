Immunsystem: So kommen Sie vital durch die Virenzeit

Mit ihrer knallgelben Farbe und ihrem sauren Saft steht die Zitrone sinnbildlich für ein starkes Immunsystem. "Das enthaltene Vitamin C ist wichtig für die Abwehrkräfte", bestätigt Ernährungswissenschafterin Sabine Bisovsky, "allerdings wird die gesunde Bedeutung der 'Heißen Zitrone' teilweise überschätzt."

Tatsächlich existieren keine aussagekräftigen Studien, die einen präventiven und therapeutischen Nutzen des Mikronährstoffs belegen, wenn er ohne bestehenden Mangel im Übermaß konsumiert wird. Ein Vitamin-C-Mangel kommt in Österreich kaum vor. Das Vitamin steckt reichlich in vielen Nahrungsmitteln – neben Zitrusfrüchten in Paprika, Kohlgemüse, Beeren oder Sauerkraut.