Wohlfühl-Guide: So kann der Winter kommen

Gemächlich sinken die weißen Partikel in der durchsichtigen Flüssigkeit auf den Boden der Schneekugel. Sie enthüllen eine kleine Winterlandschaft. Verschneit und idyllisch liegt sie da. Hinter dunkelgrünen Tannen lugt eine Holzhütte hervor, davor spielen Kinder mit dicken Wollmützen auf einem Schlitten.

Dort, fein säuberlich hinter Glas drapiert, mögen die meisten Menschen den Winter am liebsten. Im echten Leben, wenn es draußen stürmt und schneit, bitterkalt und monatelang trüb, grau und nass ist, können sich die wenigsten für die Winterzeit erwärmen. Einzig der erste Schnee des Jahres entlockt so manchen Erwachsenen noch ein Blitzen in den Augen.