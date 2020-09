Luftgüte und Corona-Ansteckungen: Eine Frage des Raumklimas

Entscheidend ist, wie viele Tröpfchen und Aerosole Anwesende in einem Raum produzieren. Lautes Sprechen, Singen, Schreien, intensive Atmung beim Sport: All das erhöht die Zahl der potenziell virusbeladenen Partikel in der Luft, heißt es in einem kürzlich veröffentlichten Papier des im Umweltministerium angesiedelten "Arbeitskreis Innenraumluft".