Superspreader: Wenn das Virus den Turbo zündet

Ob man die bisherige Annahme, dass einige wenige Superspreader die bedeutenden Treiber der Seuche sind, damit in Zahlen gegossen hat, bleibt abzuwarten: Die Studie hat den Begutachtungsprozess noch nicht durchlaufen.

Damit es zu einer lokalen Masseninfektion kommt, braucht es "jemanden, der ein Virus in hoher Menge ausscheidet und auf engem Raum mit anderen zusammentrifft, die dafür empfänglich sind", beschreibt Virologe Christoph Steiniger von der MedUni Wien das Phänomen.

Die Virusausscheidung wird erst dann irrelevant, wenn man mit Menschen in Kontakt kommt, die gegen das entsprechende Virus bereits immun sind. "Das ist bei SARS-CoV-2 nicht der Fall, da es keine Grundimmunität in der Bevölkerung gibt." Das höchste Ansteckungspotenzial besitzen Infizierte in den ersten zwei bis drei Tagen nach Symptombeginn. Die Viruslast im Nasen- und Rachenraum ist dann am größten. "Sobald das Immunsystem gegen den Erreger mobilmacht, wird die Viruslast mit jedem Tag geringer", sagt Steininger. Das bedeute, dass Menschen mit einem schwachen Immunsystem das Virus tendenziell länger ausscheiden.