Infektionen: Warum es zu einem plötzlichen steilen Anstieg kommen kann

Kommt es aber zu immer mehr Verbindungen zwischen den einzelnen Netzwerken – werden die Infektionsketten also flächendeckend –, „dann macht es plötzlich Peng und die Zahlen steigen exponentiell an.“

Klimek: „Im Grunde geht es dabei – wie eigentlich immer in der Physik – darum, die Ausbreitungsdynamik geometrisch zu verstehen.“ Die Wiener Forscher untersuchen, wann ein System von einem linearen Anstieg der Infektionszahlen in eine unkontrollierbare exponentielle Phase kippt. Thurner: „Die Gefahr, dass wir über den kritischen Schwellenwert kommen, so wie das offenbar in Frankreich der Fall ist, die gibt es auch in Österreich.“

Dass Netzwerk-Forschung jetzt über den Umweg des deutschen Virologen so populär wird, freut die Wiener Forscher: Sie sind quasi „am Drosten-Puls der Zeit“, wie einer scherzhaft sagt.