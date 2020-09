Infektiologe Wenisch: Derzeit viel zu viele tägliche Neuinfektionen

Er werde seine Kinder dann zuhause lassen, wenn sie krank sind: "Auf jeden Fall, wenn ein Fieber da ist. Das ist Krankheit." Immer, wenn eine Unklarheit entsteht, sei heutzutage zu testen. Und das hänge von dem Umstand, wie viele Fälle es gerade in der Region gebe, ab. Bei der derzeitigen Zahl an täglichen Neuerkrankungen (bis 400) müsse man rasch die Hotline 1450 anrufen und sich beraten lassen, wenn es nur 50 oder maximal 100 neue tägliche Fälle in Österreich gibt, könne man lockerer sein. "Dann ist das Risiko viel geringer, dass mein Kind, das da mit dem Schnupfen vor mir sitzt, auch etwas hat, was in die Richtung Corona geht. So muss man sich da irgendwie durchnudeln. Und wenn es unklar ist, Hilfe suchen oder Maske auf und durch."

Maskenkritik: "Archaisches Wissen"

Mit der Maske schütze ich mich selbst und andere, "das ist etwas, was man selbst in der Hand hat", betonte der Infektiologe. Zur Skepsis an der Wirkung von Masken sagte er: "Man kann immer alles anzweifeln, aber das ist nicht lösungsorientiert." Es sei absolut bewiesen, dass die Maske wirkt. Die Kritik an Masken sei ein Festhalten an einem archaischen Wissen. "Das ist so wie die g´sunde Watschen, wenn jetzt einer sagt, die Maske wirkt nicht. Man wusste das imn Februar nicht. Damals wusste man, dasss wenn man erkrankt ist, das Risiko, andere anzustecken, reduziert war. Das war der Wissensstand vor der Pandemie. Jetzt wissen wir, dass es in beidere Richtungen wirkt. Ich kann mich selbst schützen und andere schützen. Wenn jemand an diesem archaischen Wissen festhält, ist er ein Ewiggestriger. Evidenz ist da."