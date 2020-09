Erster Schultag: Hoffen, Bangen und Angst vor dem Corona-Gespenst

Was sie sich für das neue Schuljahr wünscht? „So viel Normalität wie unter diesen Umständen möglich ist – also Unterricht in der Schule und nicht übers Internet zu Hause.“ Ein Mathematikunterricht über Video sei nun einmal nicht das gleiche wie Schule mit der Lehrerin vor Ort.

Allen Eltern von Kindergartenkindern wünscht sie, dass ihre Söhne und Töchter in den Betreuungseinrichtungen tatsächlich erwünscht sind. „Ich habe von manchen gehört, dass Kinder auch dann abgelehnt wurden, wenn die Mutter im Homeoffice arbeiten musste. Bei uns war das zum Glück anders, worüber ich wirklich froh und dankbar bin.“ Eine Hoffnung hat sie: „Es wäre schön, wenn die Großeltern weiterhin ihre Enkel sehen dürfen – das wäre auch eine Entlastung für uns Eltern.“

Beispiel 2: "Ich bin Vater, nicht Lehrer meines Kindes"

Planlos. Was sich Marcus Arige für die kommenden Monate in der Schule wünscht, kann er in einem Wort zusammenfassen: Planungssicherheit. „Ich möchte wissen, was passiert, wenn plötzlich die Fallzahlen plötzlich nach oben schießen.“

Besonders die Frage, was man mit den Kindern macht, wenn sie wieder zu Hause sind, sei drängend: „Wie viel Online-Learning muss gewährleistet sein? Und wie viel muss ich meinem Kind vermitteln? Ich bin ja nicht Lehrer, sondern Vater meines Kindes.“