Schule, Skisaison, Grippewelle: Corona-Herbst der Ungewissheiten

„Der 1. September ist ein symbolischer Tag, ein Tag der Zäsur“, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei seiner Pressekonferenz am Dienstag. Und meinte damit den Beginn von Phase 4, also jener der Bekämpfung der Pandemie in Österreich. Doch eigentlich ist es der 7. September, der hierzulande den Start eines neuen Alltags markiert.

Die Urlaubszeit ist vorbei, erstmals seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie probieren wir so etwas wie Normalität. Am Montag beginnt die Schule in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Und mit den großen Tankern wie Wiener Staatsoper und Burgtheater nimmt auch der Kulturbetrieb wieder volle Fahrt auf. Nicht zu vergessen der Start der Fußball-Bundesliga, bei der Zuschauer – wenn auch limitiert – wieder zugelassen sind.

Die Voraussetzungen muten nicht sonderlich günstig an, noch dazu, da im Regelfall ab November die Grippesaison erschwerend dazu kommt. In der vergangenen Woche gab es den höchsten Anstieg an Neuinfektionen seit 3. April. Die Regierung gab zunächst nur Empfehlungen ab, seit Freitag ist jedoch die Corona-Ampel scharf gestellt. Sie zeigt an, wie es mit den Infektionszahlen in den jeweiligen Bezirken sowie den Großstädten aussieht.

Gleich zu Beginn wurden Wien, Graz, Linz und der Bezirk Kufstein Gelb eingefärbt. Als Konsequenz wird in einem ersten Schritt die Maskenpflicht ausgeweitet. Welche Folgen die Farben Orange und Rot aber mittelfristig haben werden, ist ungewiss.