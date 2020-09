Schulstart: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wann muss man aufgrund eines Corona-Verdachts zu Hause bleiben?

Bei Erkältungskrankheiten sollten Eltern den Gesundheitszustand des Kindes genau beobachten – es im Zweifelsfall zu Hause zu lassen.

Dürfen Schüler Kontakt mit Schülern aus anderen Klassen haben?

Das soll weitgehend vermieden werden: Schülergruppen sollen so konstant wie möglich im selben Verband bleiben. Das bedeutet, dass es in den Pausen zu keiner starken Durchmischung kommen soll – etwa indem zwei nebeneinanderliegende Klassen nicht gleichzeitig auf den Gang gehen. Im Pausenhof können Flächen für einzelne Klassen reserviert werden. Klassenübergreifende Gruppen sollen weitgehend vermieden werden, verboten sind sie aber nicht: Fächer wie Religion oder Turnen können weiter geführt werden, sollten aber in größeren Räume stattfinden. Schulen sind aufgerufen, sich Pausenkonzepte zu überlegen.