Was mache ich, wenn mein Kind Angst vor der Schule hat?

Spielend Probleme lösen

Stattdessen soll man mit einem Kind, das nervös wirkt oder sagt, es wolle nicht in die Schule gehen, das Thema locker ansprechen, so Strigl: „Man kann mit dem Kind Schule spielen, etwa mit Legofiguren oder Puppen. So findet man eher heraus, was es an der Schule belastet.“ Eltern können mit Kindern den ersten Schultag auch im Kopf durchspielen, um ihnen die Angst zu nehmen. „Wann stehen wir auf, was frühstücken wir, was ziehst du an, wann bekommst du die Schultüte?“

Es hilft, wenn man mit einem bekannten Kind gemeinsam ankommt. „Das reicht als Komfortzone für den Anfang. So wie auch Erwachsene lieber zu zweit ankommen, als Small Talk machen zu müssen.“