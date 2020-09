Corona: Wie weit die führenden Impfstoffprojekte sind

Mit „Impfstoff A“ und „Impfstoff B“ dürfte die US-Behörde die Kandidaten der US-Firma Moderna und des deutsch-amerikanischen Konsortiums Biontech/Pfizer meinen. Sie sind am weitesten mit ihrer Studie vor einer möglichen Zulassung (der russische Impfstoff hat zwar seit kurzem eine Zulassung, mit der Phase 3 wurde dort aber erst im August begonnen). Pfizer erklärte, dass bis Ende Oktober aussagekräftige Daten vorliegen könnten – Grundlage für einen Zulassungsantrag. Ähnlich weit ist Moderna – beide Firmen starteten Ende Juli die Phase-3-Studie mit je 30.000 Freiwilligen. Beim Impfstoff der Uni Oxford und AstraZeneca könnte es hingegen bis Jahresende dauern, ehe erste Dosen verfügbar sind. „Wenn alles gut läuft, kann es in den USA noch heuer erste Notzulassungen geben, etwa für das extrem gefährdete Gesundheitspersonal“, so Kollaritsch.