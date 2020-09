Faktencheck: Was steckt hinter den empfohlenen Corona-Regeln?

Keine Privat-Feste mit mehr als 25 Personen

Die Regierung empfiehlt:

Eine möglichst geringe Gästezahl – Richtwert sind 25 Personen.

Was dahinter steckt:

Wenn ein einzelner Infizierter Dutzende andere ansteckt, spricht man von einem Superspreading-Event. Genau das will die Regierung verhindern. Virologe Christoph Steininger von der Med-Uni Wien hält die veranschlagte Zahl für "schlüssig", betont aber, dass es "immer davon abhängt, wie die räumliche Situation gestaltet ist". Als Besitzer einer Reithalle könne man dort recht gefahrenlos eine Feier mit 25 Personen ausrichten. "Man kann große Abstände einhalten, ausgestoßene Tröpfchen verdünnen sich in der Umgebungsluft." Riskant sei dieselbe Party in einer beengten Wohnung: "Weil man permanent lüften müsste, um die Keimbelastung gering zu halten."

Um das Ansteckungsrisiko so klein wie möglich zu halten, rät das deutsche Umweltbundesamt, alle 20 Minuten bei komplett geöffnetem Fenster zu lüften. Die Raumtemperatur sollte in Covid-Zeiten 22 Grad nicht übersteigen, raten Forscher der Yale University. Denn im Winter liegt die Luftfeuchtigkeit in beheizten Räumen oft unter 30 Prozent. Eine neue Studie zeigt, dass virushaltige Aerosole sich dann deutlich länger halten. "Wir atmen sehr kleine Partikel aus", sagt Aerosolforscher Martin Kriegel vom deutschen Hermann-Rietschel-Institut. "Ist es trocken, verdunsten sie und werden noch winziger und schweben länger in der Luft – und werden von Gesunden eingeatmet."

Langfristig sieht Steininger die Lösung des Eventproblems in Vorab-Testungen, um auf Nummer sicher zu gehen. "Sobald es logistisch möglich ist, viele Tests bei großen Gruppen durchzuführen, wird sich die Lage entspannen." Konzertbesucher – aber auch Gäste von Privatpartys – könnten per Selbsttest und digitaler Überprüfung im Vorhinein gemütlich daheim feststellen, ob sie eine Gefahr darstellen – und das Ergebnis an der Abendkasse vorweisen.