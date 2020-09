Neue Corona-"Empfehlungen": Die "sanfte Tour" ist nur vorübergehend

Das „virologische Quartett“, wie Kanzler Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und die Minister Anschober und Karl Nehammer scherzhaft genannt werden, setzt in Hinblick auf die kühle Jahreszeit und das steigende Infektionsrisiko auf „Vernunft“ und „Hausverstand“. Kogler warnte: „Wenn wir uns zusammenkuscheln, kuschelt das Virus mit.“

Die „sanfte Tour“ ist nur vorübergehend. Dass es im Herbst und Winter wieder schärfere Maßnahmen geben werde, die auch rechtsverbindlich seien, das „garantiert“ Kanzler Kurz. „Alles andere wäre ein Wunder.“

Der Kanzler sprach damit das Corona-Ampelsystem an, das am kommenden Freitag startet. Von Grün für „geringes Risiko“ bis Rot für „sehr hohes Risiko“ wird die politische Ebene in den Bezirken und Ländern dann über Maßnahmen entscheiden – wobei eine Verordnung aus dem Gesundheitsministerium einen Mindeststandard vorgeben wird. Schärfere Maßnahmen als jene, die jetzt herrschen, sind also je nach Ampelfarbe nicht nur möglich, sondern Sinn und Zweck der Sache.

Was die privaten Feiern betrifft, kann die Regierung auch weiterhin nur freundlich um Zurückhaltung bitten. Einfluss darauf hat die Exekutive nicht: Private Räume sind privat, es gilt das Hausrecht. Feiern in öffentlichen Lokalen können hingegen schon verboten werden. Auch eine Maskenpflicht in allen Geschäften und in der Gastronomie könnte wieder kommen.

Jederzeit abgedreht werden könnten auch Veranstaltungen – je nach Ampelfarbe dürfte eine maximal erlaubte Besucherzahl festgelegt werden. Näheres ist aber noch nicht bekannt. Den Leitfaden für die Ampel stellt Gesundheitsminister Anschober erst am Freitag vor.

Aus Regierungskreisen heißt es, man rate Unternehmern derzeit davon ab, Großveranstaltungen zu planen – es sei schwer, vorherzusagen, wie sich die Lage entwickelt.