Covid-19: Welche Therapiefortschritte Experten zuversichtlich stimmen

Die Meldung ließ Bluthochdruck-Patienten Ende März bangen: Damals standen bestimmte Blutdrucksenker unter Verdacht, die hohe Corona-Sterblichkeit in Italien mitverursacht zu haben. Man nahm an, dass gefäßerweiternde ACE-Hemmer beim Eindringen von SARS-CoV-2 in Zellen eine Rolle spielen. Der ACE2-Rezeptor, der auf Zellen des Lungengewebes aber auch auf Zellen des Herzens sitzt, dient dem Erreger als Eintrittspforte. ACE-Hemmer könnten bewirken, dass man empfänglicher für das Virus wird und einen schweren Verlauf begünstigen, hieß es. In ersten kleineren Studien fand man keine Belege dafür – Kardiologen rieten davon ab, die Therapeutika abzusetzen.

In einer Metastudie hat ein Team um den Kardiologen Vassilios Vassiliou von der britischen Universität von East Anglia nun die Ergebnisse von 19 Einzelerhebungen mit insgesamt knapp 30.000 Bluthochdruck-Patienten zur Wirkung der Präparate ausgewertet. Mit überraschendem Ergebnis: Die ACE-Hemmer führten nicht nur zu milderen Verläufen, sie reduzierten auch die Sterblichkeitsrate. „Das ist wirklich spannend, weil man zu Pandemie-Beginn vom exakten Gegenteil ausgegangen ist“, sagt Infektiologe Burgmann.

Ob ACE-Hemmer nicht nur als Dauermedikation, sondern auch als Akuttherapie die Prognose bei Covid-19 verbessern, sei noch unklar, betont Studienleiter Vassiliou. Burgmann hält sich mit einer abschließenden Bewertung ebenfalls zurück. Denkbar wäre, dass die Medikamente den Eintritt des Virus in die Zelle blockieren und damit dessen Vermehrung einschränken.