Das Rätsel der Corona-Infektionen ohne Symptome

Reisinger gibt ein Beispiel mit Richtwerten: „Wenn jemand ohne Maske 1.000 Viren auf seine Nasen- und Rachenschleimhäute bekommt, zerstört sein angeborenes Immunsystem an die 500. Weitere 100 scheitern beim Andocken an die Zellen. 400 schaffen es ins Zellinnere, 200 werden dort vernichtet. Es bleiben also 200, die eine Infektion auslösen. Wenn Sie eine Maske tragen, kommen Sie vielleicht mit 100 statt 1.000 Viren in Kontakt, 20 statt 200 infizieren dann ihre Zellen. Bis sich diese zu einer kritischen Menge vermehrt haben, hat sie das Immunsystem bereits bekämpft.“

Genetisches Glück: Genetische Variationen können dazu führen, dass man weniger jener Andockstellen (ACE2-Rezeptoren) etwa auf seinen Atemwegszellen hat, die das Virus braucht, um in die Zellen eindringen zu können. „Auch die Struktur dieser Eintrittspforten in die Zellen kann anders sein, sodass es für das Virus schwieriger wird, daran zu binden.“ Zudem gibt es Hinweise, dass ältere Menschen mehr dieser Rezeptoren haben und auch dadurch bei Ihnen die Wahrscheinlichkeit eines sehr milden Krankheitsverlaufs geringer sein könnte.