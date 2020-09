Beziehung in der Corona-Krise: Trennen oder nicht?

René Huber leitet die Ambulante Familienarbeit von SOS-Kinderdorf in Tirol. Was rät er?

#1 Gute Vorbereitung

Seien Sie ehrlich zu sich selbst: Warum habe ich das noch nicht angesprochen? Wie fühle ich mich bei der Vorstellung, es zu tun? Was wäre das Schlimmste, das geschehen könnte? Schreiben Sie auf, was Sie erzählen wollen, warum Sie es jetzt tun und bislang nicht die Kraft dazu hatten. Legen Sie Dinge bereit, die man angreifen kann: Fotos, Briefe, Zeitungsartikel oder Erinnerungsstücke helfen Kindern, das Gesagte zu „be-greifen“.



#2 Der perfekte Zeitpunkt ist JETZT

Es wird nie den richtigen Zeitpunkt geben. Aber es wird immer schwerer, je länger man wartet. Je länger das Geheimnis aufrecht bleibt, desto mehr Folgelügen werden aufgebaut und mit ihnen vergrößert sich die Distanz zu Ihrem Kind.



#3 Fakten sind fad

Es sind die Fakten, also das bislang Verschwiegene, die uns schwer im Magen liegen. Dabei sind diese für Kinder gar nicht das Wichtigste. Kinder brauchen die ganze Geschichte. Zwei Dinge sind noch wichtiger als die faktische Wahrheit: das Warum und das Wozu. Betten Sie alle Infos, die Sie Ihrem Kind geben, also gut ein und erzählen Sie die Geschichte inklusive Ihrer Beweggründe und Gefühle.



#4 Wahrheit befreit

Kinder haben feine Antennen. Sie haben schon lange vor einem Gespräch bemerkt, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Aber gerade sensible Kinder fragen selten von sich aus nach. Sie merken, dass ihre Eltern besorgt und angespannt sind. Also ziehen sie sich zurück und schotten sich ab. Bei der Ambulanten Familienarbeit in Tirol sehen wir immer wieder, wie Kinder und deren Eltern aufblühen, wenn ein schwieriges Thema besprochen wurde. Vorher wurde die Energie zum Stillhalten gebraucht. Das beeinflusst auch den Schulerfolg und andere Ziele.



#5 Dran bleiben & eigene Gefühle ansprechen

Lassen Sie die neue Wahrheit im Alltag immer wieder einfließen. So zeigen Sie, dass es Ihnen mit der Offenheit ernst ist. Stehen Sie zu Ihren Gefühlen, auch den Ängsten. Sprechen Sie diese von sich aus an. Das hilft Ihrem Kind, seine eigenen Emotionen einzuordnen und einen inneren Kompass zu entwickeln.



#6 Rückzugsmöglichkeiten schaffen & in Kontakt bleiben

Enthüllungen können verschieden gewichtig sein. Lassen Sie sich und Ihrem Kind Zeit, alles zu verarbeiten. Oft lösen schwierige Themen gleichzeitig Trauer, Unverständnis, Wut, Sehnsucht aber auch Zuneigung und Hoffnung aus. Denken Sie daran, dass Sie durch Ihre Vorbereitung einen Vorsprung haben. Fragen Sie nicht frontal: „Und? Wie geht es dir damit?“ Halten Sie Pausen aus und geben Sie Hilfestellungen: „Ich kann mir vorstellen, dir geht es …“, „Als ich so alt war wie du, habe ich mich oft … gefühlt.“, „Ich kenne da die Martha. Die baut sich in solchen Situationen gerne eine Kuschelhöhle.“