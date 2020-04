China: Scheidungen nach der Quarantäne steigen rasant

Im vergangenen Jahrzehnt haben die Scheidungen in China massiv zugenommen – früher war dies ein Tabu im Reich der Mitte. Und seit dem Coronavirus und seinen Folgen steigt die Scheidungsrate rasant an. Mehr als ein Dutzend Städte haben laut " Financial Times" einen Anstieg an ausgefüllten Scheidungspapieren gemeldet.

Auf die geschiedenen Frauen dürften jedoch harte Zeiten anbrechen – chinesische Gerichte sind in Bezug auf Alimente und Kinderversorgung nach Scheidungen weniger großzügig als in der westlichen Welt.

Ein Grund für die gestiegene Scheidungsrate dürfte die Zunahme an häuslicher Gewalt sein: Allein in Wuhan gab es 85 gemeldete Fälle im Jänner und 83 im Februar – im Vergleich zu 47, beziehungsweise 43 im Vorjahr.