Collagen aus Titelzeilen zu Corona: „Meinen die das ernst?“

Seit mittlerweile Jahrzehnten schneidet Veronika Schubert aus – gedruckten – Zeitungen fein säuberlich Überschriften aus. Sie reißt diese damit aus deren Kontext, betrachtet sie als alleinstehende Aussagen.

Mit dem bloßen Ausschneiden und Herausreißen ist es natürlich nicht getan. Die 1981 in Vorarlberg geborene und in Wien lebende Künstlerin notiert auf der Rückseite mit Bleistift die Quellenangabe. Also zum Beispiel „Zeit, 17.2.2011“. Dann sortiert sie die Schnipsel nach Themen – und steckt sie in Klarsichtfolien. Abertausende Überschriften hat Veronika Schubert bereits gesammelt. Aus diesem Fundus schöpft sie dann: Sie legt sich die Überschriften wie Puzzlesteine zurecht – und kombiniert sie. Und dann klebt sie diese Schnipsel auf ein DIN-A4-Blatt Papier. Streng symmetrisch angeordnet.

Veronika Schubert nennt diese Collagen, die in der Regel aus je fünf Überschriften bestehen, die „5er-Kombinationsblätter“ oder „Standardsituationen“.