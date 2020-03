Warum wir uns auch jetzt nicht leisten können, die Kultur beiseitezuwischen.

Derart absurde Rückfragen begleiten derzeit die einfachste Lektüre, das Serienschauen, die Operneinspielung neben dem Homeoffice.

Plötzlich – ein Alarmsignal! – fühlt sich die Kultur wie aus der Zeit gefallen an.

Es ist aber umgekehrt. Zwischen all dem gebannten Starren auf Ansteckungskurven und Totenzahlen, auf die ästhetischen Kurzschlüsse der polizeilichen Raumbeschallung und auf die Klopapierhamsterer gilt es genau jetzt, sich daran zu erinnern: Das echte Leben ist nicht das momentane da draußen. Das echte Leben ist jenes, von dem die Kultur berichtet. So versponnen und luxusproblembehaftet und emotional überspannt sie auch ist.

Die oftmals ungelenken Liebeswirren der Oper. Der Luxus der vielen Buchseiten, die sich mit einem Menschen, einem Schicksal, einem Gedanken beschäftigen. Der Trost der opulenten Bilder im Film. Die drei Minuten Weltflucht in einem gelungenen Popsong. Die vielen Stunden im Computerspiel. All das sind Zeugnisse dessen, was den Menschen ausmachen.

Auch: Das Ausleben von Gegensätzen, von dem die Kultur erzählt. Die Kultur erlaubt es, 1.000 verschiedene Leben zu durchleben, im Kopf des Mörders ebenso Wahres zu finden wie im Normalo von Nebenan. Kultur ist das Gegenteil von sozialer Distanzierung, sie erlaubt uns, das Trennende zu überwinden.

Das ist auch und gerade in der Not kein Luxus, sondern lebensnotwendig. Man darf sich das ruhig notieren, damit man es nicht vergisst: Was bleiben wird, ist die Kultur.

Wobei: Wie, wie viel, wer, vor allem: wann? Das ist weit unklarer, als man sich derzeit eingestehen will.