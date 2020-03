Der KURIER-Kulturguide für zu Hause: Tipps fürs Wochenende

Ein DJ-Set in den eigenen vier Wänden

Geschlossene Berliner Clubs bieten unter dem Motto „United We Stream“ bereits Livestreams an, nun zieht auch Wien nach. Am Samstag um zirka 21 Uhr beginnt das Warm-up-Event „Isolation Nation“ (Infos gibt es unter facebook.com/TheLoftViennaPage). Auch der KURIER bittet am Freitag und Samstag ab 18 Uhr Tanzmusik auf YouTube an.

Info: youtube.com/KURIERat