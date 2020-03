Serien-Tipps der Woche: "ZeroZeroZero", "Unorthodox" und "Ozark"

Schon lange sind sich die beiden uneinig, was die gemeinsame Zukunft der Familie betrifft. Während Marty vor allem den Ist-Zustand erhalten will, plant Wendy mit Unterstützung von der unterkühlten Kartellanwältin Helen ( Janet McTeer) und dem mächtigen Drogenkartell-Boss Omar Navarro ( Felix Solis) weiter zu expandieren. Es ist mehr oder weniger die Flucht nach vorne.

Die in einigen Handlungsebenen an „ Breaking Bad“ erinnernde Serie legt in den neuen zehn Folgen, die ab Freitag (27. März) auf Netflix abrufbar sind, noch einmal an Härte zu. In der dritten Staffel haben vor allem die Frauen ihre großen Auftritte. Neben der ehrgeizigen wie knallharten Wendy, die nebenbei auch noch die besorgte Mutter gibt, glänzt Julia Garner als Ruth – sie hält die Ehre der mittlerweile stark dezimierten Langmores hoch. Und dann ist da noch die herrlich durchgeknallte Bäuerin Darlene Snell ( Lisa Emery), der man alles zutrauen sollte. Denn sie hat es in den bisherigen zwei Staffeln immer noch geschafft, zu überraschen. ( Marco Weise)

Info: "Ozark" Staffel 3 ist ab Freitag (27. März) bei Netflix verfügbar