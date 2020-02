Fans von "The End Of The F***ing World" werden diese Serie lieben

„I Am Not Okay With This“ ist seit dieser Woche bei Netflix zu sehen. Als Showrunner fungierte Jonathan Entwistle, der damit bereits zum zweiten Mal nach „The End Of The F***ing World“ einen Comic von Charles Forsman als Serie adaptiert hat. Die Produzenten der Serie haben zuvor an der Mystery-Serie „ Stranger Things“ gearbeitet.

Damit wären bereits die zwei wichtigsten Dinge gesagt, die man über „I Am Not Okay With This“ wissen muss: Denn die Anleihen an den beiden vorherigen Projekten der Macher sind evident, ihre neue Serie wirkt, als hätten sie die Gustostückerl einfach in einen Mixer gepackt – was erstaunlicherweise gut funktioniert hat.