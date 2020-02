"Narcos: Mexico", "Isi & Ossi": Die Streaming-Kritiken der Woche

In der ersten Staffel hielt das Schema noch dank der zentralen Figur Miguel Ángel Félix Gallardo ( Diego Luna). Er war es, der Ende der 1970er-Jahre diverse Bosse unter ein Dach brachte und in industriellem Maßstab zunächst Cannabis, dann kolumbianisches Kokain (Hallo, Escobar!) über die US-Grenze brachte. Der DEA-Agent Enrique „Kiki“ Camarena ( Michael Peña) war als ehrlicher Cop der zentrale Gegenspieler der ersten Staffel: Dass er diese nicht überleben würde, stand von Anfang an fest.

Nun also: Verhaftungen, Verdächtigungen, Verschwörungen. Gallardo verliert zunehmend die Kontrolle über sein Guadalajara-Kartell, bemüht sich um neue Allianzen, doch seine Sub-Bosse werden ungeduldig und beginnen, sich nach neuen Geschäftsmöglichkeiten umzusehen. Auch eine Frau – Isabella Bautista ( Teresa Ruiz) mischt im Männerklub mit. Es geht nicht mehr allein um Kokain, das sich in der kunstvoll gemachten Eingangs-Sequenz als immer weiter wandernde weiße Linie den Weg durch die Orte der Handlung auf der Landkarte bahnt: Crack ist das „neue Ding“ am US-Markt, das den Verbrechern fette Gewinne verspricht.