"Der schwarze Diamant", "Locke & Key": So sind die Neuheiten bei Netflix

"Der schwarze Diamant": Im Lügen-Labyrinth

Es wird geflucht, geschimpft, einander ins Wort gefallen, es gibt wilde Kamerafahrten, unterlegt mit hektischer Musik. Es ist ein temporeicher Ritt, auf den "Der schwarze Diamant" (im Original " Uncut Gems") seine Zuschauer mitnimmt.

In dem Thriller von Josh und Benny Safdie ("Good Time"), der aktuell bei Netflix zu sehen ist, schlüpft Adam Sandler in die Rolle des Diamantenhändlers Howard Ratner. Es ist ein ungewohntes Genre für Sandler, den man sonst hauptsächlich aus Komödien kennt, zuletzt war er etwa an der Seite von Jennifer Aniston im Netflix-Streifen "Murder Mystery" zu sehen. In ihrem Kern sind sich Sandlers sonstige Rollen (meist ziemliche Chaoten) und Howard Ratner jedoch nicht unähnlich.