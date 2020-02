5 Serien, auf die wir uns im Februar freuen

4. Hunters

Al Pacino als jüdischer Chef einer Gruppe von Nazi-Jägern im New York der 70er: Durch Zufall bekommt er mit, dass sich hunderte ehemalige Nazi-Beamte in der Stadt leben und eine Verschwörung planen. Die Nazi-Jäger (u. a. Josh Radnor aus "How I Met Your Mother") wollen das verhindern - und schrecken nicht vor Blutvergießen zurück. Ausführender Prouzent ist Jordan Peele ("Wir").

Ab 21. Februar bei Amazon Prime Video