20 Serien, auf die wir uns 2020 freuen

8. The New Pope

Nach "The Young Pope“ kommt "The New Pope": Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino führte wieder Regie und schrieb neben anderen auch am Drehbuch. Zum Cast gehören Jude Law, der bereits in "The Young Pope" Pius XIII. verkörperte, und John Malkovich. In den neuen Folgen liegt Pius XIII. im Koma. Dem Sekretär des Vatikanstaates gelingt es, den britischen Aristokraten Sir John Brannox ( John Malkovich) auf dem Papststuhl zu platzieren. Der charmante und kultivierte John nimmt den Namen Johannes Paul III. an. Zunächst scheint er der perfekte Papst zu sein – doch der Neue verbirgt einige Geheimnisse.

Ab 20. Februar bei Sky