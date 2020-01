"Star Trek: Picard" und "Avenue 5": Die Serienstarts der Woche

Neues Zeitalter

Denn egal wie die Handlung sich über zumindest zwei Staffeln (eine ist fertig, eine zweite fixiert) entwickelt: „Picard“ geht auf jeden Fall dorthin, wo noch nie eine „Star Trek“-Serie gewesen ist. Außer vielleicht „Discovery“, aber wir wollen uns hier nicht die Stimmung verderben.Denn Picard kehrt nicht nur in eine neue Zukunft, sondern vor allem in eine neue Fernseh-Gegenwart zurück. Die Serie bedient mit vielen Anspielungen und Anbindungen an das Enterprise-Universum die Fans. Sie bedient aber vor allem die neue Erzählweise des Streaming-Zeitalters: Es wird über mehrere Folgen hinweg das aufgebreitet, was einst in 45 Minuten einer „Star Trek“-Folge erledigt sein musste.