Neu bei Netflix & Co: "Gentleman Jack" und "Miss Americana"

„Gentleman Jack“ beginnt mit Anne Listers (Suranne Jones) unerwarteter Rückkehr in die Heimat Halifax, zu ihrer „schäbigen kleinen Familie“, wie sie selbst sagt. Die Freude über ihre Ankunft hält sich vor allem bei ihrer konservativen Schwester Marian („Game of Thrones“-Darstellerin Gemma Whelan) in Grenzen. Sie leidet darunter, im Schatten der charismatischen Anne zu stehen – und sie stößt sich an deren Lebensstil: „Wir sind hier in Halifax, die Leute reden!“

Anne tut Dinge, die sich für eine Frau im Jahr 1832 nicht gehören. Sie treibt etwa die Pacht selbst ein, und lässt dabei nicht mit sich verhandeln. Es ist ein großes Vergnügen zuzusehen, wie die Pächter nacheinander bei ihr vorstellig werden und versuchen, noch was rauszuschlagen – Anne lässt sich von den Männern nicht über den Tisch ziehen: „Sie denken, weil ich eine Frau bin, gehe ich mit dem Preis runter?“