Serien der Woche: Ein neuer Papst und Al Pacino als Nazi-Jäger

Der für sein Sittengemälde „La Grande Bellezza – Die große Schönheit“ mit einem Oscar gekrönte Neapolitaner gehört zu einem der mutigsten Regisseure der jüngeren Filmgeschichte. Sein Fokus liegt dabei stets auf den Bildern, die er gerne mit opulentem Interieur und unkonventionellen Ideen anreichert.

Davon mangelt es auch in „The Young Pope“ nicht. In dieser 2016 bei den Filmfestspielen in Cannes zum ersten Mal vorgestellten und mit einem Golden Globe ausgezeichnete Serie setzt Sorrentino den Schauspieler Jude Law an die Spitze der Kirche, der dann einen jungen, Coke mit Kirsch-Geschmack trinkenden und rauchenden Pius XIII gibt: hübsch, exzentrisch, machtbewusst und unberechenbar. Aber leider nicht liberal genug.

Das sich daraus entwickelte Kammerspiel über Macht und Manipulation endet für den Papst im Koma.