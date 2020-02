Der Trailer für die ORF/Netflix-Serie "Freud" ist da

Der erste Trailer für " Freud" ist da. In acht Folgen erzählt die Mystery-Thriller-Serie von einer wilden Mörderjagd und einer Reise in die Abgründe der menschlichen Seele. Robert Finster schlüpft in die Rolle des jungen Sigmund Freud, Ella Rumpf spielt das berüchtigte Medium Fleur Salomé, Georg Friedrich den Kriegsveteranen Alfred Kiss.

Im Trailer zu sehen ist Freud, der gerade einen Vortrag über die Abgründe der Psyche hält. Dazwischen geschnitten sind düstere Bilder, die Seancén, Krieg, Gewalt, Sex und Partys zeigen.