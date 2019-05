TV-Serie "Freud": Keine Angst vor dem Mythos

Im Mittelpunkt der Handlung, die die Produzenten von Satel und Bavaria wie das Budget weitestgehend unter Verschluss halten, steht der junge Nervenarzt Sigmund Freud ( Robert Finster), dessen Theorien etablierte Kollegen ablehnen. Über einen Mordfall kommt Freud mit Inspektor Alfred Kiss ( Georg Friedrich) und dessen Partner ( Christoph Krutzler) zusammen und auch die schöne Fleur Salomé steht ihm nah. In den acht Folgen à 45 Minuten geht es um die bessere Gesellschaft Wiens und ihre Zwänge, um Hypnose, Séancen, Träume, sexuelle Fantasien, Kokain – verpackt, so zeigten erste Muster, in düsteren, expliziten Bildern einer High-End-Produktion.

Mit dem Freud, wie er in Wien sonst präsent ist, hat es wenig zu tun. „Alles was gut ist, nimmt die Sache, um die es geht, ernst, und wir nehmen Freud unfassbar ernst“, unterstreicht Kren. „Aber gleichzeitig machen wir mit ihm, was wir wollen, um eine spannende Geschichte zu erzählen.“ Die wird in 140 Ländern – in zehn Sprachen synchronisiert und in 30 Versionen untertitelt – zu sehen sein. „ Freud“, das Kren mit Benjamin Hessler und Stefan Brunner geschrieben hat, wird die am weitesten verbreitete, österreichische Serie der TV-Geschichte.