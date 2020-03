Disney+ ist da: Das kann der Streamingdienst (und das nicht)

Es ist also so weit: In der Nacht auf heute ist Disney+ auch in Österreich online gegangen. Was kann der Netflix-Konkurrent? KURIER-Medienredakteur Philipp Wilhelmer hat sich durch das Angebot geklickt und gibt Ratschläge, ob sich die 5,99 im Monat für einen zusätzlichen oder alternativen Streamingdienst lohnen.

Wir haben vier Kriterien herangezogen: Inhalte, Benutzerfreundlichkeit, Kindertauglichkeit und Preis. Zum Schluss gibt es ein Fazit.