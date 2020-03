Corona: Wie man sich mit Streaming die Zeit vertreibt

3. Netflix

Die Königin unter den Streamingplattformen hat in letzter Zeit vor allem auf Teenie-Komödien und junges Publikum gesetzt. Unterhaltung findet sich hier dennoch für alle Altersgruppen. 30 Tage kann man Netflix kostenlos testen (danach: ab 7,99 monatlich).

Was gibt's hier?

Coming-of-Age-Serien

Pubertät ist schon anstrengend genug - und dann auch noch das: In "I Am Not Okay With This" entdeckt die 17-jährige Sydney, dass sie Superkräfte besitzt. Damit kommt die Jugendliche nicht wirklich gut zurecht, doch zum Glück hat sie Untertsützung von ihren Freunden Stan und Dina.