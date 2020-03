Medien und Corona: "The Masked Singer Austria" nicht betroffen

Puls4-Shows finden wie geplant statt

Von etwaigen Änderungen nicht betroffen ist nach aktuellem Stand "The Masked Singer Austria". Die Show soll am Samstag wie geplant live aus Köln übertragen werden.

In Deutschland sind derzeit nur Veranstaltungen ab 1.000 Personen von Absagen betroffen. "Bei 'The Masked Singer Austria' werden weniger als 500 Personen im Publikum anwesend sein", heißt es von Puls4. "Wir halten uns an die offiziellen Empfehlungen und Vorgaben der Gesundheitsbehörde, insbesondere die Handlungsempfehlung des Robert-Koch-Instituts für Veranstaltungen in Deutschland."