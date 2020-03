Coronavirus: Vor großflächigsten Absagen bei Kulturveranstaltungen

Nachdem in den umliegenden Ländern Kulturveranstaltungen abgesagt wurden, zieht Österreich jetzt nach: AlleIndoor- Veranstaltungen über 100 Besuchern werden für zwei Wochen untergesagt. Das betrifft natürlich auch die Kultur - so gut wie alle Theater und Bühnen, aber auch Kinos und ähnliches. Darunter fallen natürlich alle Bundestheater- Staats- und Volksoper, Burgtheater, die geplanten Festivals wie die Diagonale und andere. Hier ist mit großflächigsten Absagen zu rechen.

Damit würden u.a. der geplante " Ring des Nibelungen" in der Staatsoper, die Uraufführung "Der Leichenverbrenner" am Akademietheater bzw. "Brief einer Unbekannten" in der Josefstadt ebenso ausfallen wie das Konzert von Carlos Santana in der Stadthalle oder die "Fidelio"-Premiere im Theater an der Wien - oder finden vopr weniger als 100 Menschen statt.

Bereits vorher war die Kultur betroffen

Die Kulturinstitutionen waren bereits zuvor betroffen. Sowohl in der Albertina als auch im Kunsthistorischen Museum wurden im März Besucherrückgänge verzeichnet. Schon im März gab es "einen allgemeinen Besuchsrückgang", hieß es auf Anfrage des KURIER aus der Albertina, "am deutlichsten fehlen BesucherInnen aus Deutschland, Italien und Asien. Vor allem Gruppenführungen für Schulklassen und Reisegruppen werden storniert".