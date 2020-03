Kulturabsagen wegen Corona: Krieg ich mein Geld zurück?

In den kommenden Wochen sollen alle Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Besuchern abgesagt werden. Im Rockbereich vemühen sich die Veranstalter aber, Absagen zu vermeiden, indem sie Konzerte verschieben. Jedenfalls können die Fans von einer Rückerstattung ausgehen, wenn dies nicht möglich ist.

"Was nicht zu verschieben ist, wird abgesagt und der Kartenpreis zurückerstattet", heißt es vom größten heimischen Veranstalter Barracuda. Das betrifft Konzerte u.a. von Santana und Avril Lavigne in der Wiener Stadthalle, die für März vorgesehen waren. Die Branche werde dadurch hart getroffen, betont Tatar. Er verweist gegenüber dem KURIER auf Ausfallshaftungen durch Versicherungen - aber betont, dass man sich "von Fall zu Fall anschauen" müsse, ob diese auch greifen. Das könne er derzeit "nicht pauschal sagen", denn es gäbe keine Vergleichsfälle, etwa auch dazu, ob die Konzertorte die Miete auch bei Absagen einfordern können.

Auch Veranstalter Arcadia (dort waren für März Auftritte von u.a. James Blunt, Wurst, Johnossi vorgesehen) stellt eine Erstattung in Aussicht: "Generell gilt, dass wir gemeinsam mit den KünstlerInnen an Nachholterminen arbeiten und bereits erworbene Karten auch für den neuen Termin Gültigkeit behalten. Bei Absagen können die Tickets natürlich an den jeweiligen Vorverkaufsstellen – wo sie gekauft wurden – retourniert werden."