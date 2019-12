Der neue "Star Wars"-Film: Wahrhaft galaktische Einnahmen

Mit Disney die Macht ist.

So würde das zumindest „Baby Yoda“ sagen. Yoda, das war der kleine grüne Kerl in den Original-„ Star Wars“-Filmen, der die Sätze so lustig verdreht hat. In den letzten Tagen aber ist „Baby Yoda“ zum Internethype geworden: Eine Kleinstkind-Version von Yoda ist der Held jener „ Star Wars“-Serie, mit der Disney die Fans zu seinem eigenen Streamingdienst, Disney+, locken will. Und ins „Krieg der Sterne“-Universum. Denn „ Star Wars“ ist für Disney ein Milliardengeschäft.