Star Wars im Cineplexx: „Rechnen mit bis zu 700.000 Besuchern“

Wie reagiert die Konkurrenz auf den Release eines neuen Star Wars-Teils, merkt man da sozusagen Zurückhaltung am Blockbuster-Markt, weil davon ausgegangen wird, mit Star Wars nicht konkurrieren zu können?

Man versucht natürlich die Blockbuster nicht auf den gleichen Starttermin zu legen, was ja auch keinen Sinn machen würde. Wir haben heuer zu Weihnachten aber dennoch eine große Vielfalt an erfolgreichen Filmen, wie „Jumanji – The Next Level“, der aufgrund des großen Erfolges noch immer im Programm laufende Hit mit Elyas M‘Barek, „Das Perfekte Geheimnis“, sowie „Cats“ und der mit Anfang Jänner startende neue Film „Knives Out“ mit Daniel Craig, Chris Evans und Jamie Lee Curtis.