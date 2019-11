So ist Disneys "Die Eiskönigin 2": Lockruf der Sirene

Sechs Jahre ist es her, seit Disney mit dem Animations-Musical „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ die Kinderherzen an sich riss und an den Kinokassen den Jackpot knackte. „Frozen“ – so der Originaltitel – spielte global fette 1,3 Milliarden Dollar ein, hält in der Kategorie Trickfilm den Weltrekord an Einspielergebnissen und gewann zwei Oscars. Einer davon ging an den Hit-Ohrwurm „Let It Go“ und strapaziert seitdem das Trommelfell der Erziehungsberechtigten.

Die Geschichte der beiden königlichen Schwestern Elsa und Anna, von denen Elsa die magische, schwer beherrschbare Kraft besitzt, ihre Umgebung zu vereisen, traf mit geballter Girlpower und einer Anti-Märchenprinz-Haltung den Nerv der Zeit. Ein witziger Schneemann mit Hasenzähnen namens Olaf, Eislieferant Kristoff und sein gefühlvolles Rentier Sven komplettierten das originelle Helden-Ensemble und sorgten mit Action und Gesang für Kurzweil und rollende Rubel.

Bevor sich Disney an die Fortsetzung machte, kam „Die Eiskönigin“ noch als Broadway-Musical zur Welt. Doch nun startet das Sequel des Schwesternschicksals als „Die Eiskönigin 2“ ab Mittwoch in den Kinos.