Das Imperium streamt zurück.

Heute startet Disney in den USA seinen hauseigenen Streamingdienst, Disney Plus. Und für die Konkurrenten – selbst den Riesen Netflix – ist das ein bisserl wie das erste Aufziehen des Todessterns in „ Star Wars“: Disney Plus ist eine große Erschütterung in der Macht. Und es kann den Krieg der Streamer (ja, im Milliardenbusiness des Online-Fernsehens wird martialisch gesprochen) entscheidend verändern.

Disney war immer schon ein Riese, mit Disney Plus wird der ehemalige Mauskonzern zum Giganten: Wenn Streaming zuletzt noch als die „neue Art“ des Fernsehens, und damit ein bisschen als Minderheiten-Progressiven-Hobby galt, ist es nun mitten im Mainstream angekommen. Denn Disney Plus richtet sich, mehr als etwa Netflix, ganz in der Tradition des Unterhaltungskonzerns an ein Massenpublikum.