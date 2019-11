Disneys Streamingdienst startet Ende März in Deutschland

Kommende Woche startet Disney+ in den ersten Ländern: In den USA, Kanada und den Niederlanden ist der Streamingdienst ab 12. November verfügbar. Eine Woche später folgen Australien und Neuseeland. Nun hat Disney weitere Starttermine bekanntgegeben. Am 31. März wird Disney+ auch in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien anlaufen. Weitere Länder sollen demnächst bekannt gegeben werden, twitterte Disney.