Gemischte Platte: IAMX, U.S. Girls, SLAV, Låpsley und Fritz Kalkbrenner

U.S. Girls: "Heavy Light"

Meg Remy alias U.S. Girls ist vor mehr als zehn Jahren mit selbstgebastelten Elektroloops, geräuschvoll, verhallt und mit sachtem Goth-Einschlag zum ersten Mal aufgefallen. "Red Ford Radio" hieß einer der ersten Songs, den die die Wahlkanadierin aus Illinois auf einem 4-Spur-Aufnahmegerät recorded hat. Das von hypnotischem Gesang und einem schlichten Rhythmus getriebene Lied findet sich in einer neuen Version auf ihrem neuen und achten Album "Heavy Light" wieder. Für Remy schließt sich nach einer Dekade damit ein Kreis. War U.S. Girls am Anfang noch ein Lo-Fi-Projekt, das mit einfachsten Mitteln entstand, so ist das neue Album mit 20 Musikern in einem Studio in Montreal entstanden. Es fehlt "Heavy Light" an nichts: Streicher, Chöre, schöne Melodien und Hall ohne Ende. Alles ist im Überfluss vorhanden. Oft packt Meg Remy aber zu viele Ideen in einen Song - der kreative Input hätte locker für zwei Alben gereicht. Aber das soll jetzt keineswegs die Klasse des neuen Albums mindern.