British Museum, Louvre und Co.: Vom Sofa ins virtuelle Museum

Eine noch lustvollere Art des Stöberns ermöglicht das Projekt „Museum of the World“, das das British Museum mit Google entwickelte: Hier bewegen sich User entlang einer Zeitleiste, in denen verschiedene Weltregionen die „Schienen“ bilden. Objekte der Sammlung werden am Schirm über Regions- und Zeitgrenzen hinweg verknüpft – es macht Spaß, sich von Exponat zu Exponat weiterzuhanteln.

Dennoch sehnen sich das Auge und der Geist irgendwann auch nach einer Fokussierung. Und so lohnt es, sich bestimmte Reisen vorzunehmen: Etwa in den Louvre, der auf seiner eigenen Website virtuelle Touren anbietet. Oder nach Florenz, wo das Webprojekt „Florence as it was“ versucht, das Stadtbild im 15. Jahrhundert zu rekonstruieren.

Auf KURIER.at/kultur finden Sie laufend aktualisierte Tipps und empfohlene Routen für Ihre digitale Kulturreise.