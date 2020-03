Nicht allein in leeren Hallen: Ideen zum virtuellen Museumsbesuch

Augmented-Reality-App austricksen

Die Zahl der sonstigen Vermittlungstools, die in den vergangenen Jahren Einzug in die Museen gehalten haben, ist längst nicht mehr zu überblicken. Doch wie erwähnt, sind die meisten auf den tatsächlichen Museumsbesuch ausgerichtet: Das betrifft auch die in Wien entwickelte " Augmented Reality"-App Artivive, die u.a. in der Albertina-Schausammlung zum Einsatz kommt. Wer die Handykamera it der App auf die Werke richtet, kann die Werke "zum Leben erwecken" und interessante Filme mit weiterführenden Informationen abrufen.

Wie Firmengründer Sergiu Ardelean dem KURIER bestätigt, gibt es in der gegenwärtigen Situation auch einen Trick: Denn die App unterscheidet nicht zwischen Original und Reproduktion, und so können auch User, die Werke am Bildschirm oder in einem Buch vor sich haben, die Bilder "wecken". Bei Alexej Jawlenskys "Mädchen mit Blumenhut" ließe sich das etwa probieren. Demnächst soll es eine Liste der verfügbaren Bilder auf der Artivive-Homepage geben.